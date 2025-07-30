Londra'da hava sahası tamamen kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tüm hava sahasının teknik arıza nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydederek, tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı.

DHA