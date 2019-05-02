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  3. 02 Mayıs 2019 20:20

Maduro'dan muhaşif Lopez'in evine baskın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kuvvetler, iki darbeci muhalif liderden biri olan Leopoldo Lopez'in Karakas'taki evine baskın düzenledi.

Maduro'dan muhaşif Lopez'in evine baskın
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Venezuelalı darbeci muhalif lider Leopoldo Lopez’in evine, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı Bolivarcı Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Sebin) üyesi olarak tanımlanan güvenlik görevlileri tarafından baskın yapıldı. Lopez'in eşi Lilian Tintori, baskınından sonra yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerini evine davet etti.

Venezuela'da darbe girişimi! Son gelişmeler...Tintori ve Lopez, siyasi sığınma talebinde bulunmamalarına rağmen, İspanya Büyükelçisi Jess Silva Fernndez'ın Karakas’taki konutunda kalıyor.

İHA

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