Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada

Belarus'ta geçen yıl hükümete karşı yapılan protestolarda tutuklanan bir mahkum, duruşmada boğazını keserek intihara kalkıştı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası ülke çapında Lukaşenko karşıtı gösteriler patlak vermişti. Aynı protestolar içinde yer alan 41 yaşındaki Stepan Latypov adındaki mahkum, duruşmada boğazını kesmeye çalıştı.

Latypov, duruşma devam ederken bir anda kendi boğazına bir cisim saplayıp olduğu banka yığıldığında, ilk an kimse gözlerine inanamadı. Yerel medya ve görgü şahitlerinin söylediğine göre, tutuklu sanığa suçlamaları kabul etmemesi halinde ailesi ve komşularının yargılanacağının söylenmesinin ardından böyle bir girişimde bulundu. Latypov, mahkeme salonundaki mahkum kafesi içinde banka uzanmış vaziyette görülürken polis başında bekliyor ve salondakilerin çığlıkları duyuluyor. İkinci videoda da Latypov'un bir ambulansa taşındığı görülüyor ve gömleğindeki kan lekeleri seçilebiliyor. 51 GÜN İŞKENCE HÜCRESİNDE TUTULDU Mahkeme salonunda bulunan bir arkadaşının yerel medyaya aktardığına göre, Latypov ayağa kalkıp maskesini çıkardıktan sonra babasına seslenerek 51 gün işkence hücresinde tutulduğunu ve itirafta bulunmazsa ailesi ve komşularının da aynı kaderle karşılaşmakla tehdit edildiğini söyledikten sonra ağzından çıkardığı kalem benzeri bir şeyle boğazını kesmeye başladı. Salondaki polisler doğru anahtarları olmadığı için bir süre mahkum kafesine girmeyi başaramadı. Latypov'a hastanede müdahale edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.