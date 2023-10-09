Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanı öldürüldü
2010 yılında Türkiye’den Filistin'e doğru yola çıkan sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanlarından İsrailli Eli Ginsburg, el-Kassam Tugayı tarafından öldürüldü.
Filistinli Hamas grubu İzzeddin el Kassam Tugayları'nın başlattığı harekatta İsrail ordusundaki ölü sayısı artıyor. Ağır kayıplar veren İsrail, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı.
Yayınlanan listede Mavi Marmara saldırısında emir komuta zincirinde bulunan 42 yaşındaki Yarbay Eli Ginsburg’un ismi de yer aldı.
'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında öldürüldüğü iddia edilen Eli Ginsburg, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.
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