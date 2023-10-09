  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanı öldürüldü

Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanı öldürüldü

Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanı öldürüldü
Güncelleme:

2010 yılında Türkiye’den Filistin'e doğru yola çıkan sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırının komutanlarından İsrailli Eli Ginsburg, el-Kassam Tugayı tarafından öldürüldü.

Filistinli Hamas grubu İzzeddin el Kassam Tugayları'nın başlattığı harekatta İsrail ordusundaki ölü sayısı artıyor. Ağır kayıplar veren İsrail, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı.

Yayınlanan listede Mavi Marmara saldırısında emir komuta zincirinde bulunan 42 yaşındaki Yarbay Eli Ginsburg’un ismi de yer aldı.

'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında öldürüldüğü iddia edilen Eli Ginsburg, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.

 

Etiketler Mavi Marmara’ya yönelik saldırı Mavi Marmara saldırısı komutan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: ''Kedicik olmaktan son anda kurtuldum''
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Filistin tepkisi: ''Dinlerken tüylerim diken diken oldu''
AK Partili ismin düğünde takı değil, servet takıldı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı
Atatürk'e benzemeyen büst tepki çekti
Piyasalar allak bullak! Dolar/TL rekor tazeledi, altın ve petrol yükselişte
İstanbul'da tarikatın öğrenci yurdunda erkek öğrenciye cinsel istismar
Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı!