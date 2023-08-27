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Maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
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Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attı.

Hindistan’da 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı.

Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. (AA)

Etiketler hindistan maymun maymun dehşeti bebek
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