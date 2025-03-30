  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mekke'de milyonlar bayram namazı için Kabe'ya akın etti

Mekke'de milyonlar bayram namazı için Kabe'ya akın etti

Güncelleme:

Mekke’de 4 milyondan fazla Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram’da bayram namazını kıldı.

Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren 4 milyondan fazla Müslüman, Kabe’de buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram’da bayram namazını kıldı. Namazı kıldıran Mescid-i Haram İmamı Abdurrahman Sudeysi, Ramazan Bayramı vesilesiyle tebriklerini ileten bir hutbe de verdi.

İHA

Etiketler mekke kabe bayram namazı namaz bayram
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi! Cesetle aynı odada 21 gün boyunca işkenceye uğradı... Şimdi 2. hayatında görüntülendi! Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar! İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar! İsrail Gazze'yi binlerce Müslüman bayram namazını kılarken vurdu! İsrail Gazze'yi binlerce Müslüman bayram namazını kılarken vurdu! Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızından ortalığı karıştıran itiraf Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızından ortalığı karıştıran itiraf Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı! 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı!
Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Bolu'da kahreden yangın: Mutfak tüpü bomba gibi patladı Bolu'da kahreden yangın: Mutfak tüpü bomba gibi patladı Sergen Yalçın'dan dikkat çeken şampiyonluk iddiası: ''Bu dediğimi unutma!'' Sergen Yalçın'dan dikkat çeken şampiyonluk iddiası: ''Bu dediğimi unutma!'' ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj Hakkari'deki asırlık bayramlaşma geleneğinde yüzlerce kişi buluştu Hakkari'deki asırlık bayramlaşma geleneğinde yüzlerce kişi buluştu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Boykotzede fenomen Gökhan Ünver tepkileri ''ti'ye alınca yine hedef oldu Boykotzede fenomen Gökhan Ünver tepkileri ''ti'ye alınca yine hedef oldu