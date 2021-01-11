Meksika'da oksijen tüpü kuyruğu: Bilanço ağırlaşıyor!

Sıra uzayıp gidiyor, herkesin ortak derdi oksijen tüplerini doldurabilmek.

Vakalar hızla artarken başkent Mexico City'de hastane yatağı ve oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Onlarca kişi, corona virüs hastası olan yakınları için oksijen tüpü doldurabilmek amacıyla sıraya girdi. Ülkede fiyatlar da katlanmış durumda.

Corona virüs hastaları dışında oksijen desteği almak zorunda kalanlar da ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.



Sıradaki bir Meksikalı, "Salgından önce hızlıca işimi halledebiliyordum. Şimdi 1,5 buçuk 2 saattir sıradayım" dedi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusu bulunan kentte hastanede yer bulmak da büyük bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Hastane yataklarındaki doluluk yüzde 90'a ulaştı.

Meksika'da günlük vaka sayısı 16 binin üzerinde seyrediyor. Günlük ölü sayısı da bin 130'u aşmış durumda.

Toplam vaka sayısı bir milyon 550 bin'e ölü sayısı ise 135 bin'e yaklaşıyor.

Uzmanlar test kapasitesi çok sınırlı olduğu için vaka ve ölü sayısının çok daha yüksek olduğu uyarısına bulunuyor.