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Mide bulandıran olay: Hindistan'da toplu tecavüz dehşeti

Mide bulandıran olay: Hindistan'da toplu tecavüz dehşeti

Hindistan'da yaşanan cinsel şiddet olayı dünyanın kanını dondurdu. Oğullarının intiharından sorumlu tuttukları kadına tecavüz edip, saçlarını kesip, yüzünü mürekkebe boyayarak sokaklarda saatlerce yürüttüler.

Hindistan'ın Delhi kentinde yaşanan olayda 20 yaşındaki bir çocuk annesi kadını oğullarının ölümünden sorumlu tutan aileden dört kişinin ve diğer kadınların yaptıkları şoke etti. 

Toplu tecavüze uğrayan kadın daha sonra saçları kesilerek ve yüzü mürekkebe bulanarak sokaklarda dolaştırıldı. Olayla ilgili polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre, o anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik birimleri 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü ve bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

Görüntülerle ilgili açıklama yapan kadın hakları aktivisti Yogita Bhayana, "Delhi Kasturbanagar'daki olay nedeniyle nutkum tutuldu. Bazı kadınlar iki saat boyunca onu gezdirip durdu! Olaya karışan tüm kadınlar tutuklanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ve 20 yaşındaki kadını kurtaran polis gözaltına alınan kişilerin cinsel saldırı dahil olmak üzere pek çok suç şüphesi ile sorgulandıklarını duyurdu.

Olay ile ilgili konuşan vali Arvind Kejriwal, saldırının utanç verici olduğunu söyledi. 

Saldırıya uğrayan kadının durumunun stabil olduğu ve polis tarafından Delhi'deki bir güvenli evde korunduğu belirtiliyor.

Etiketler hindistan tecavüz
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