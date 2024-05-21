Minibüslü seyyar tecavüzcüye suçüstü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde minibüsünde 2 kadın cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı. Tecavüzcünün minibüsünden çıkanlar şok etkisi yarattı.

ABD'de Kaliforniya'da ormanlık alanda minibüsün içerisinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunan bir şüpheli yakalandı.

Seçtiği kurbanlarına tecavüz edebilmek için minibüsünü ormanda tutan Sarabia'nın penceresi olmayan minibüsündeki detaylar ise dehşete düşürdü.

Minibüsün içinde kafes, ipler, prezervatifler, çocuk oyuncakları, yatak, çok sayıda cep telefonu ve sabit disk bulundu.

Sarabia'nın orman dışında bir yere gittiğinde kurbanlarını aracın içinde bulunan kafeste taşıdığı düşünülüyor.