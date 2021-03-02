Mısır'da 11 mahkum idam edildi

Mısır'da bir hapishanede cinayet, yangın çıkarma ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giyen 11 mahkum idam edildi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan Burc el-Arap Hapishanesi'nde 11 mahkumun idam cezaları infaz edildi.

Ülkedeki "El-Vatan" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Cezaevi Kurumu, yargılandıkları davalarda suçlu bulunan 11 mahkumu idam etti.

Mahkumların cenazelerinin defin işlemleri için ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan adını açıklamak istemeyen bir güvenlik yetkilisi, mahkumların, yangın çıkarma ve hırsızlıkla birlikte cinayet işlemekten suçlu bulunduğunu, idam cezalarının da tüm yargı süreçleri tamamlandıktan sonra uygulandığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü, 2019 yılı dünyadaki infazlarla ilgili raporunda Mısır'ın en çok infaz gerçekleştiren ülkeler arasında Arap dünyasında üçüncü, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını belirtmişti.

Kahire yönetimi ise insan hakları kuruluşlarının suçlamalarını reddederek, kanunlara aykırı davrananlara karşı yasaları yerine getirdiğini savunuyor.