Mısır'da halk sandık başında

Mısır’da halk, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 3. kez iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Mısır, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. Ülke olarak ekonomik kriz ve Gazze Şeridi sınırındaki savaşla boğuşan Mısır’da bugün yerel saatle 09.00’da başlayan ve 21.00’e kadar sürecek olan oy kullanma işlemleri 3 gün boyunca devam edecek. Kesin sonuçların 18 Aralık’ta açıklanacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye rakip olmaya hak kazanan 3 adayın yüksek profilli olmaması ve Sisi’ye potansiyel rakip olabileceği düşünülen adayın ekim ayında adaylıktan çekilmesi sonucu 10 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 3. kez iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçim zaferinin ardından 6 yıllık yeni bir dönem için iktidara gelmesi beklenen Sisi’nin yeni dönemde rekor seviyelere ulaşan enflasyonu kontrol altına almak, döviz sıkıntısını yönetmek ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların yayılmasını önlemek için çalışacağı belirtiliyor.

Analistler ise, 2024 yılında yapılması beklenen seçimin zayıflamış olan para biriminin devalüasyonu da dahil olmak üzere ekonomik değişikliklerin hemen uygulanabilmesi için öne çekildiğini söylüyor.

SİSİ, İKİ SEÇİMDE DE YÜZDE 97 OY ALMIŞTI

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe ile deviren dönemin Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, katılımın hayli düşük olduğu 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 97 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçilmiş, 2018'de yapılan 2’inci cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine yüzde 97'lik oy oranı ile iktidara gelmişti.