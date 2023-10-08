Mısır'da polis ateş açtı; 2 İsrailli turist öldü
Mısır’da bir polisin ateş açması sonucu 2 İsrailli turistin ve 1 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde bir Mısırlı polisin ateş açması sonucu 2 İsrailli turistin ve 1 Mısırlı turist rehberinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, polisin gözaltına alındığı kaydedildi.
İHA
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