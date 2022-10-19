  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Moldova diken üstünde: ''Seferberlik ilan edebiliriz''

Moldova diken üstünde: ''Seferberlik ilan edebiliriz''

Moldova diken üstünde: ''Seferberlik ilan edebiliriz''
Güncelleme:

Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, Ukrayna'daki çatışmaların ülke sınırlarına yönelmesi durumunda seferberlik ilan edilebileceğini açıkladı.

Moldova Savunma Bakanı Nosatıy, "TVR Moldova" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Nosatıy, bunun bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda garantinin olmadığını ve bu nedenle Batılı ortaklar, NATO ve Romanya'dan güvenlik konusunda destek talep ettiklerini dile getirdi.

"ÜLKEMİZE GÖÇ KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK YAŞANIRSA HAREKETE GEÇERİZ"
Moldova'da seferberlik ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Nosatıy, şunları kaydetti; "Bu senaryonun gerçekleşmesi için Ukrayna'daki cephede ciddi değişikliklerin yaşanması gerekiyor. Örneğin, bu, çatışmalar sınırlarımıza doğru yönelirse, Ukrayna'dan ülkemize göç konusunda değişiklikler yaşanırsa veya savaş bölgesinde askeri birliklerin hareketlenmesini fark edersek gerçekleşir. Elbette, bu durumda tepki verebilmek için belirli önlemler almamız gerekecek."

İLK AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI SANDU'DAN GELDİ
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını 17 Ekim'de bildirmişti.

Etiketler moldova seferberlik ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
30 milyonda bir görülüyor: Bebek cinsel organı olmadan doğdu
İlker Kaleli İspanyol dizisiyle geri dönüyor! Partneri belli oldu
Karamollaoğlu'ndan canlı yayında U dönüşü! Gerçeği reklam arasında öğrendi
Kendisi 28, kocası 53 yaşında... Genç kadının yatak odası itirafı şaşırttı
26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
Dünyanın en iyi teknik direktörleri listesi açıklandı
Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı! Erdoğan için neler söylemiş?
Benzin ve motorine indirim beklentisi
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geliyor
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Meral Akşener adaylığını ilan edebilir''