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Nehirde dehşet! Anne ve oğlu ölü olarak bulundu

Nehirde dehşet! Anne ve oğlu ölü olarak bulundu

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 24 yaşındaki Türk anne ve 4 yaşındaki oğlunun Ren Nehrinde cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Köln kentindeki Ren Nehrinde yük gemilerinin, 15 Kasım Pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedenine rastladığı ortaya çıktı. Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

Köln polisi bugün, annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğun biyolojik babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

ŞÜPHELİ EYLEMİ REDDEDİYOR

Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, “Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım’da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler almanya köln nehir Türk anne çocuk anne
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