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Nehirde tüyler ürperten boğulan kız heykeli

Nehirde tüyler ürperten boğulan kız heykeli

Meksikalı sanatçı Ruben Orozco'nun İspanya’nın Bilbao kasabasında nehre bırakılan eseri, görenleri korkutuyor.

İspanya’nın Bilbao kasabasında nehre bırakılan ve ürkütücü derecede gerçekçi olan ‘genç bir kız yüzü’ görenleri şaşırtıyor.

Esrarengiz figür, Meksikalı sanatçı Ruben Orozco’ya ait… 120 kg ağırlığındaki heykele Baskça’da ‘yarın’ anlamına gelen ‘Bihar’ adını veren Orozco eseriyle, ''İnsanlara, eylemlerimiz bizi batırabilir ya da su üstünde tutabilir, mesajını vermek istedim'' dedi.

Bilbao'daki insanlar, kurulumu ilk kez geçen Perşembe günü, gece şehir yakınlarındaki nehre indirildikten sonra fark etti.

 ''ÜRKÜTEN BİR GÖRÜNTÜ''
Kasaba sakini Triana Gil, "İlk başta yüzün sudan bir anda çıkması beni ürküttü ve strese soktu ancak şimdi bana üzüntü veriyor'' dedi. Adını Maria olarak veren başka bir izleyici, başlangıçta heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündü.

 

"Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim, ama bence insanlar her biri ona kendi anlamını verebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler boğulan kız heykel
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