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  3. 28 Ocak 2021 18:55

Netanyahu, F-35 kararının normalleşmeyi etkilemeyeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışını askıya alma kararının Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki normalleşmeye zarar vermeyeceğini dile getirdi.

Netanyahu, F-35 kararının normalleşmeyi etkilemeyeceğini söyledi
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Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir yeni tip koronavirüs aşı merkezine yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin BAE'ye F-35 satışını geçici olarak durdurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Washington'un kararının İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeyi olumsuz şekilde etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya Netanyahu, "Bunun bir etkisi olmayacaktır. Dönüşü olmayan noktadayız." cevabını verdi. 

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti. Ancak geçen hafta Senato'da konuşan ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen birtakım vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum." demişti. 

 
ABD Dışişleri Bakanlığı, dün aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya almıştı.

Netanyahu , biden
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