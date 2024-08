Netanyahu İran'ı tehdit etti: ''Bunun bedelini ağır ödeteceğiz''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak her türlü saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES TARTIŞMALARI

Ayrıca Netanyahu, Hamas ile arabulucular aracılığıyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini baltalamak için yeni talepler öne sürdüğüne ilişkin iddiaları da reddetti.

İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanan Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Düzinelerce değişikliğin getirilmesini talep eden Hamas'tı" dedi.

İSRAİL ASKERİ GAZZE ŞERİDİ'NDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Netanyahu daha önce, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre ise İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Hanite de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.