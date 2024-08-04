  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu İran'ı tehdit etti: ''Bunun bedelini ağır ödeteceğiz''

Netanyahu İran'ı tehdit etti: ''Bunun bedelini ağır ödeteceğiz''

Netanyahu İran'ı tehdit etti: ''Bunun bedelini ağır ödeteceğiz''
Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak her türlü saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES TARTIŞMALARI

Ayrıca Netanyahu, Hamas ile arabulucular aracılığıyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini baltalamak için yeni talepler öne sürdüğüne ilişkin iddiaları da reddetti.

İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanan Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Düzinelerce değişikliğin getirilmesini talep eden Hamas'tı" dedi.

İSRAİL ASKERİ GAZZE ŞERİDİ'NDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Netanyahu daha önce, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre ise İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Hanite de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

 

Etiketler netanyahu İsrail İran tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak
BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha