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Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti

Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında gerçekleştirilen askeri tatbikatı yerinde izledi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti. Netanyahu, ziyareti sırasında 55. Yedek Paraşütçü Tugayı'nın tatbikatını izledi. Netanyahu, Hizbullah ile savaş çıkması halinde İsrail'in bu cephede de zafer kazanacağını iddia etti.

Etiketler netanyahu lübnan Sınır
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