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Netanyahu'dan Lübnan halkına: ''Evlerinizi terk edin''

Netanyahu'dan Lübnan halkına: ''Evlerinizi terk edin''
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in saldırıları devam ederken Lübnan halkına evlerini terk etmeleri için çağrıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün bir video mesaj yayınlayarak mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Lübnan’daki sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Açıklamada, “Lübnan halkına bir mesajım var: İsrail'in savaşı sizinle değil. Hizbullah ile. Çok uzun zamandır Hizbullah sizi insan kalkanı olarak kullanıyor. Oturma odalarınıza roketler ve garajınıza füzeler yerleştirdi .Bu sabahtan itibaren, IDF sizi tehlikeden uzak durmanız konusunda uyardı. Sizi bu uyarıyı ciddiye almaya çağırıyorum. Hizbullah'ın sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyin. Hizbullah'ın Lübnan'ı tehlikeye atmasına izin vermeyin. Lütfen, şimdi tehlikenin yolundan çekilin. Operasyonumuz bittiğinde, evlerinize güvenle geri dönebilirsiniz” dedi.

 

 

 

DHA

Etiketler İsrail lübnan netanyahu
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