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New York'ta metroyu kana bulayan saldırganla ilgili yeni gelişme

New York'ta metroyu kana bulayan saldırganla ilgili yeni gelişme

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

 ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi. (İHA)

Etiketler metro saldırgan
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