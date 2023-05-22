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New York'ta Türkevi'ne saldırı!

New York'ta Türkevi'ne saldırı!
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ABD’nin New York kentinde Türkevi'ne saldırı düzenlendi. Olayda binanın girişindeki cam kapı kırıldı.

ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda sonrası binanın girişindeki kapının cam bölümünün kırıldığı görüldü. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve New York Polis Departmanı’ndan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

New York sokakları kırmızı beyaza büründüNew York sokakları kırmızı beyaza büründüHaber

 

DHA

Etiketler new york türkevi saldırı
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