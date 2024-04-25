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O ülkede aşırı sıcaklar 6 can aldı

O ülkede aşırı sıcaklar 6 can aldı
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Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede aşırı sıcak hava nedeniyle hastaneye kaldırılan 34 kişiden 6’sının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler'de yılın başından bu yana etki gösteren aşırı sıcaklar 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Filipinler Sağlık Bakanlığı’ndan (DOH) yapılan açıklamada, 1 Ocak - 18 Nisan tarihleri arasında 34 kişinin aşırı sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bunlardan 6’sının yaşamını yitirdiği kaydedildi. DOH’un Gözetim ve Müdahale Sistemi’ne kaydedilen 34 vakanın ülkenin Visayas, Ilocos ve Soccsksargen bölgelerinden bildirildiği aktarıldı.

BİRÇOK OKULDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Filipinler'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemiş, aralarında Metro Manila'nın da bulunduğu 11 bölgede 42 santigrat dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin insan sağlığı için risk oluşturduğu açıklanmıştı. Birçok okulda örgün eğitime ara verilirken, yetkililer aşırı sıcakların önümüzdeki aya kadar devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

Etiketler aşırı sıcak ülke
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