Oltasına takılan balık herkesi şaşırttı !

Avustralya’da olta balıkçılığı yapan ve geçimini bundan kazanan Trapman Bermagui isimli bir adam hayatının şokunu yaşadı… Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de oltasını denize atan Bermagui, oltanın ucunda bir ağırlık hissedince korku dolu anlar yaşadı. Bermagui’nin çıkardığı oltanın ucunda şeffaf ve değişik şekilli bir canlı sallanıyordu.

Balık sosyal medyada sansasyon yarattı.

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra balığı oltadan çıkarıp masaya koyan Bermagui eciş bücüş canlının fotoğrafını çekti. “Bunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Sizce ne bu” diye soran Bermgui’nin fotoğrafına yorum yapan insanlar bu canlının çok nadir ve derin sularda görülen Haplophryne olduğunu açıkladı. Halk arasında hayalet deniz şeytanı olarak bilinen canlının denizin 2.250 metre derinliğinde yaşadığı belirtildi.