Orduevinde seks partisi skandalı! İnternete sızan görüntüler ülkeyi karıştırdı

Rusya'da bir orduevinde cinsel ilişki partisi düzenlendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, partiye katılanların maske ve kırbaç gibi aksesuarlar kullandığı görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 yıldır aralıksız devam ederken, Rus ordusuna ait lokalde çekilen ve internete sızan görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Üst düzey askerlerin cenaze törenlerinin gerçekleştiği Ekaterinburg'daki Merkez Askeri Bölge Subaylar Evi'nde büyük bir cinsel ilişki partisi düzenlendiği ortaya çıktı.

Askeri etkinlikler için kullanılan orduevinde 300'den fazla üyesi olan Blue Velvet isimli grubun fantezi temalı parti düzenlediği tespit edildi. İnternete düşen siyah-beyaz videolarda çok sayıda çıplak, maskeli ve kırbaç gibi aksesuar kullanan erkek ve kadının yer aldığı görüldü.





Görüntülerle ilgili konulan bir yetkili "Tüm partilerini filme alıyorlar ve özel sosyal medya kanallarında yayınlıyorlar. Grubun esas yaptıklarıbir araya gelmek, soyunmak, içmek ve dans etmek" ifadelerini kullanırken, videonun sosyal medyaya sızması sonrasında başsavcılığa çok sayıda şikayet yapıldığı öğrenildi.

Yerel medya kuruluşu E1, "Parti misafirlerinin şeffaf iç çamaşırı giydiği, alkol aldığı ve uyuşturucu kullandığı iddia ediliyor" ifadesine yer verirken partiye katılım için bilet fiyatlarının 6 ile 12 dolar arasında değiştiğine de değinildi.