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  4. 25 Temmuz 2017 17:14

ABD donanması İran teknesine ateş açtı

ABD'li bir askeri yetkilinin iddiasına göre ABD donanması İran Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na bağlı tekneye uyarı ateşi açtığını açıkladı.

ABD donanması İran teknesine ateş açtı
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AFP haber ajansı ABD'li bir askeri yetkilinin ifadesine dayanan haberde, ABD donanmasının İran Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na bağlı tekneye doğru uyarı ateşi açtığını belirtti.

ABD'li yetkili, İran'a ait teknenin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran teknesi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. 

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler  yer aldı: "İran Devrim Muhafızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi.... Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu"

İki ABDli savunma yetkilisine göre, olay anında uluslararası sularda rutin görevde olan ABD Deniz Kuvvetlerine ait başka gemiler de bulunuyordu. Savunma Bakanlığı yetkililerinden biri uyarı ateşlerinin çarpışma ihtimalini önlemek için yapıldığını belirtti.

İran Sahil Güvenlik botu, ABDli yetkililere göre provakatif eylemlerini durdurdu, fakat birkaç saat bölgede kaldı.

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