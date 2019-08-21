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  4. 21 Ağustos 2019 18:01

ABD'ye ait İHA düşürüldü

Yemen'deki Husiler, Zemar kentinde, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracını Yemen’de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürdüklerini duyurdu.

ABD'ye ait İHA düşürüldü
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Yemen’deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD’ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının (İHA) Yemen’de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle Zemar kentinde düşürüldüğünü ifade etti.

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Düşman uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığına işaret eden Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar Zemar kentindeki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi.

Husiler ya da koalisyon güçlerinden saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

 
 

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