Ahmedinejad: Bu savaş ABD'nin çöküşü olacak

İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs’ta yapılacak. İran Eski Lideri Mahmud Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına adaylığını yeniden ilan etti. Ahmedinejad, Devrim Muhafızları Konseyi’nin aday adaylarının adaylıklarını kabul kararını bildirmeden önce bazı açıklamalarda bulundu.

2009’da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran, 1979 devriminden bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Euronews’ten Cevad Muntazeri, Devrim Muhafızları Konseyi’nin aday adaylarının adaylıklarını kabul kararını bildirmeden önce Mahmud Ahmedinejad ile konuştu.

BU SAVAŞ ABD'NİN ÇÖKÜŞÜ OLACAK

Ahmedinejad ise şu açıklamalarda bulundu: “Bence Bay Trump, halkına verdiği sözlere rağmen savaş yolunu seçti. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar diyorum: Bu savaş kesinlikle ABD’nin küresel hegemonyasının çöküşüne neden olacak.”

“Bunu açıklayabilecek birçok sebebim var fakat uzun gider, o yüzden başka bir röportajda anlatırım.”

SURİYE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

“İran, ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye, öncelikle Suriye’deki güvenlik, diyalog ve barış için hep birlikte el ele verip çalışmak zorundayız. İkincisi, Suriye halkının iradesini ve egemenliğini gerçekleştirmek çok önemli. Suriye’nin egemenliğine saygı göstermeliyiz. Suriye halkına istediklerini seçmelerine izin vermeli ve seçimlerini kabul etmeliyiz. Suriye halkının üstünde hiç kimse yok, kimse.”