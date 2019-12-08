Başkentin göbeğinde kendini ateşe verdi

Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, Riyad es-Sulh Meydanı’nda 50 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Meydanda bulunan diğer göstericiler yanmakta olan göstericiye müdahale ederek ateşi söndürdü.

Lübnan Kızılhaçı’na bağlı bir araçla hastaneye kaldırılan göstericinin ayaklarında orta dereceli yanıklar oluştuğu belirtildi.

Göstericinin kendini neden yakmaya çalıştığıyla ilgili bilgi verilmedi.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan’da 17 Ekim’de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri’nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim’de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990’dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.