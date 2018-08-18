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  4. 18 Ağustos 2018 10:36

Çocukları katleden bomba ABD'nin çıktı

Yemen'de koalisyon güçlerinin düzenlediği ve çocuğu çocuk 50 kişinin öldüğü saldırada kullanılan bombanın ABD'nin temin ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Jim Carrey, sosyal medya hesabından isyan etti.

Çocukları katleden bomba ABD'nin çıktı
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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan füzenin ABD tarafından temin edildiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi  bombanın Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği bir bomba olduğu ifade edildi.

Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda  çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.

JIM CARREY'DEN TEPKİ

Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: "40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”

DHA

yemen , koalisyon , abd
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