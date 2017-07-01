Eli kanlı teröristlerden 'seks köleleri' için özel cep uygulaması

Suriye Demokratik Güçleri ve uluslararası koalisyonun Rakka’daki operasyonu sürerken, savaştan kaçanlar DEAŞ’in ‘hayat anlayışı’na ilişkin yeni ayrıntılar anlatıyor. Eşi DEAŞmilitanı olan bir kadın, örgütün ‘seks köleleri’ için özel bir cep telefonu uygulaması geliştirdiğini anlattı.

Rakka’dan kaçan sivillerin toplandığı Ayn İsa kampında BBC muhabiri Gabriel Gatehouse ile bir söyleşi yapan Nur isimli Lübnanlı kadın, “İlk eşimin cep telefonunda bir uygulama vardı. Seks köleleri için bir pazardı” dedi.

Rakka’da DEAŞ için savaşan eşine katılabilmek için Lübnan’dan iki yıl önce ayrılan, eşi öldüğünde de Tunuslu biriyle evlenen Nur, IŞİD’in özellikle Ezidi kadınlara seks kölesi olarak işkence etmesi hakkında şunları anlattı:

“Eşler ve seks köleleri arasında tansiyon her zaman yüksekti. Hatta bazıları bu yüzden boşandı. Seks köleleri için çok fazla para harcıyorlardı, onlara en iyi makyaj malzemesini, kıyafetleri, aksesuarları alıyorlardı. İlk eşimin cep telefonunda bir uygulama vardı. Seks köleleri için bir pazardı. Seks kölelerinin en güzel makyajlı ve kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyorlar ve 2 bin dolar, 3 bin dolar gibi fiyatlar koyuyorlardı. Bir bakirenin değeri ise 10 bin dolardı.”





