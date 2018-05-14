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  4. 14 Mayıs 2018 23:24

Gerilim giderek artıyor ! Katliamı böyle savundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösteride 55 Filistinli'yi öldürmesini böyle savundu.ç

Gerilim giderek artıyor ! Katliamı böyle savundu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin bugün abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 55 Filistinliyi öldürmesini "meşru savunma" olduğunu iddia etti.
Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü savundu.

Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

AA

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