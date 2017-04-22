Hamas ile Fetih arasında 'yeniden anlaşmazlık' endişeleri

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'a yönelik olumsuz açıklamaları, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitmesi gibi faktörler Hamas ile Fetih arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Filistinli siyasi analistler, söz konusu gerilimi son günlerde yapılan uzlaşı girişimleri ve Hamas'ın Fetih ile görüşmeler için koyduğu şartlar ışığında AA muhabirine değerlendirdi.

El-Eyyam gazetesi yazarı Talal Avkel, Hamas ile Fetih arasında son günlerde yaşanan gerginliğin yüzeysel kalacağını savundu.

"Tansiyonun yükselmesi, kapıların kapanacağı anlamına gelmez. Hamas'ın Fetih'le toplantı için koyduğu şartlar, krizin çözümü için kapalı kapıları açabilir." diyen Avkel, Fetih Hareketi'nin sunduğu tekliflerin idari değil, siyasi olduğunu Hamas'ın şartlarının ise Abbas tarafından kolay bir şekilde kabul edilebileceğini ifade etti.

Avkel, Hamas'ın şartlarının kabul edilmesinin, FKÖ programını benimseyen ulusal birlik hükümeti kurulması gibi Fetih'in tekliflerine onay verilmesine bağlı olduğunu savundu.

Birzeit Üniversitesi'nin eski öğretim görevlilerinden Cihad Harb da iki taraf arasındaki gerginliğin "geçici" olduğunu savundu.

Filistinli akademisyen Harb, "Her iki tarafın da taleplerinin en az bir kısmını kabul ettirebilmek için şartlarını artırdığı ve medya üzerinden gerçekleştirdiği bir gerginlik bu. Taraflar bu yolla diyaloğa başlama noktası oluşturacak." dedi.

Hamas, "ayrılığın bitirilmesi boyun eğdirerek olmayacak" mesajı veriyor

Siyasi analist Mustafa İbrahim de Hamas'ın, Fetih ile toplantı için "Abbas'ın maaşlardaki kesinti kararından vazgeçmesi, Gazze'deki elektrik santrali için vergi alınmaması ve görüşmelere tüm Filistinli grupların katılması" gibi şartlar öne sürmesinin, "ayrılığın bitirilmesi, boyun eğdirerek olmayacak" şeklinde bir mesaj taşıdığını söyledi.

"Ayrılığın bitirilmesi ve ulusal birliğin sağlanması, uzlaşı ile olmalıdır." diyen İbrahim, Filistin ulusal projesine yeniden hayat kazandırabilmek için her iki tarafın da bazı tavizler vermesi gerektiğini dile getirdi.

Gerginliğin amacı "siyasi hedeflere ulaşma"

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Siyasal Bilgiler Öğretim Görevlisi Abdurabbu el-Anzi de Hamas ve Fetih arasındaki gerginliğin, "siyasi hedeflere ulaşma" amacı taşıdığını belirtti.

Hamas'ın Gazze'deki idarede Fetih ile görev dağılımı istediğini ifade eden Anzi, ortak görev dağılımının olmaması durumunda Fetih ile anlaşma yapmayı reddedebileceği görüşünü savundu.

İki hareketin ayrılığı bitirmek için getireceği çözüm önerilerinin önceki müzakerelerde sunduklarından farklı olmayacağını dile getiren Anzi, ayrılığı bitirmek üzere halihazırda yapılan girişimlerin öncekilere göre tek farkının, Abbas'ın yaptığı ve bölgedeki Arap ülkelerinin de üzerinde ittifak ettiği "Hamas'a baskı" şeklinde olduğunu kaydetti.