Irak'ta beş bakan internetten seçildi

Birinci ve ikinci körfez savaşı sonrası 12 Mayıs'ta ülkede yapılan son seçimler Şii, Sünni ve Kürtler arasında güç mücadelesine sahne olurken Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin kabinesinde görev alan beş bakan internet üzerinden belirlendi. Bakanların, 15 binden fazla başvuru arasından seçildiği açıklandı.



Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Berham Salih'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Şii Adil Abdülmehdi'nin 22 sandalyeli hükümet kabinesinin Savunma ve İçişleri bakanlıklarıyla Adalet, Yüksek Öğretim, Eğitim, Kültür, Planlama, Göç ve Göçmenler Bakanlığı'na adayların ismi, koalisyon partileri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine meclise sunulmayarak, boş bırakılmıştı. Abdülmehdi, kabinesinin beş üyesini internet üzerinden yapılan 15 binden fazla başvuru arasından seçti.

Mehdi, 8 Ekim'de beklenmedik bir adım atarak Facebook hesabından yaptığı açıklamayla halktan, açılan pozisyonlara internet üzerinden başvurmalarını istemişti. Adaylardan ayrıca başvurularına özgeçmişlerini eklemeleri ve aranan özellikleri uyduklarına dair belge eklemeleri istenmişti. Bu karara seçimin galibi Sairun Koalisyonu lideri Mukteda Sadr destek verirken, ülkedeki entelektüeller ise tepki göstermişti.

Abdülmehdi'nin Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meclis onayından geçen kabinedeki 14 bakandan beşi internet üzerinden yaptıkları adaylık başvuruları incelenerek seçilmiştir" denildi. Açıklamada, belirlenen beş bakanın kimler olduğuna ilişkin bilgi verilmezken bu kişilerin isimlerinin ve atandıkları pozisyonların daha sonra açıklanabileceği belirtildi. Abdülmehdi’nin 22 kişilik kabinesinin 14'ü, 25 Ekim'de meclisten güvenoyu alarak göreve başladı.