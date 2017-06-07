İran'da çifte saldırı şoku: 7 ölü, 4 rehin

İran meclisine yönelik silahlı çatışmada bir koruma görevlisinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Tasnim haber ajansı ise 3 silahlı kişinin iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı. Fars haber ajansı ise erkek bir saldırganın kaçtığını öne sürdü. Tasnim, doğrulanmayan kaynakların, parlamento saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin rehin alındığını söylediğini aktardı.

İranlı milletvekili İlyas Hazrati, 3 silahlı saldırganın iki sivili yaraladığını belirtirken, saldırganlardan birinin tutuklandığını ifade edildi. Hazrati, saldırganlarda kalaşnikof model silah ve bir de tabanca olduğunu açıkladı. Reuters'ın haberine göre saldırganlar meclisin kuzey kapısından girerek korumalara ateş açtılar ve içeri girmeye çalıştılar. Parlamento binasına giriş-çıkışlar kapatıldı, parlamentoya giden yollardan ise geçişe izin verilmiyor.

'POLİSLER ÇEVRESİNİ SARDI'

Fars Haber Ajansı, parlamentodaki silahlı saldırganlardan birinin canlı bomba olduğunu aktardı. Saldırganın çevresinin polisler tarafında sarıldığı belirtildi.

CANLI BOMBA KENDİNİ HAVAYA UÇURDU

İran polisinin operasyon için hazırlık yaptığı sırada üzerinde bomba olan terörist kendini havaya uçurdu.

İKİNCİ SALDIRI HUMEYNİ TÜRBESİNDE

Meclisin önünde çatışma bulunduğuna yönelik haberlerin gelmesinin hemen ardından İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SALDIRGAN KENDİSİNİ PATLATTI

Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.

Reuters'a göre Humeyni'nin türbesine ise 4 saldırgan girmeye çalıştı. Saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğu öğrenildi. Saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı belirtiliyor. Press TV, Humeyni'nin türbesine saldıranlardan birinin ise siyanür içerek intihar ettiğini aktardı.

AYETULLAH HUMEYNİ'NİN MEZARINA SALDIRI

Parlamentoya yönelik saldırının olduğu sıralarda ikinci bir haber ülkede şok etkisi yaptı.

İran'ın efsanevi lideri Ayetullah Humeyni'nin mezarına canlı bombalı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Saldırganlardan birinin de siyanür içerek intihar ettiği belirtildi.

Bu olayda da yaralılar olduğu bilgisi geliyor.

DEAŞ ÜSTLENDİ

DEAŞ'a yakınlığıyla bilinan Amaq haber ajansından yapılan açıklamayla, Tahran'da 7 kişinin ölümüne neden olan çifte terör saldırılarını DEAŞ üstlendi. Böylece DEAŞ ilk kez İran topraklarında bir terör saldırısı gerçekleştirmiş oldu.