İran'da ölü sayısı artıyor

İran'ı sarsan protesto dalgası yeni yıla girerken de neredeyse ülkenin her bölgesine yayıldı. Devlet televizyonu, gösterilerin beşinci gününde son dakika koduyla geçtiği haberde dün geceki protestolarda 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Kanalın haber metninde "Dün geceki gösterilerde maalesef birçok şehirde 10 kişi öldü" denildi. Muhalifler göstericilerin silahla vurulduğunu bildiriyor.

İlk dört günde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıkarken, dünya yüzlerce protestocunun da gözaltına alındığı İran'ı izliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, 13 ayrı şehirde protestoların olduğunu gösteren bir harita yayınladı.

Devlet televizyonu ayrıca silahlı göstericilerin polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin protestocuları engellediğini izleyicilerine aktardı.