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  4. 19 Şubat 2018 21:31

İran'dan İsrail'e görülmemiş tehdit !

İran Hizbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanal İran'ın askeri füzeleriyle ilgili bilgi ve görüntüler paylaştı.

İran'dan İsrail'e görülmemiş tehdit !
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İran Hüzbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzeleri'nin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.
İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

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