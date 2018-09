İran'dan tehdit geldi: ''Yok edeceğiz''

İran Genelkurmay Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha kararlı biçimde teröristler ve uzantılarını takip edip, bu menfur olgunun kökünü kazıyacağını belirtti.

İran Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, yayınladığı mesajda; Ahvaz'daki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyerek, bu cinayetin emperyalizm ve bölgesel maşalarının geçen 40 sene boyunca yaptıkları habisliklerin devamı niteliğinde olduğunu, ancak bu tür saldırıların geçmişteki gibi İran milletinin İslam İnkılabı ve ülkülerini savunmaktaki irade ve kararlılığına bir halel getirmeyeceğini vurguladı.

Komutan Bakıri, geçit törenini seyreden masum insanlara saldırmanın askeri olarak hiçbir değeri olmadığını belirtti, bazı bölge ülkelerinin İran aleyhinde düşmanca tutumlarına ve İran sınırlarına istikrarsızlıkları getirme söylemlerine değinerek, bu ülkelere İran ile ilgili tutumlarını düzeltmeleri ve İran milletinden özür dilemeleri gerektiği ikazında bulunarak aksi durumda İran silahlı kuvvetlerinin İran milleti düşmanlıklara her yerde ve her zaman yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ve canileri dünyanın her yerinde takip edeceğini söyledi.



El Ahvaziye terör örgütüne mensup silahlı kişiler Cumartesi sabahı Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenledi. Yetkililerin bildirdiğine göre bu olayda şu ana kadar aralarında kadınlar ve çocukların olduğu 25 kişi şehit olurken, onlarca kişi yaralandı.