İran'ın dini liderinden gerilimi artıracak paylaşım

Kimliğini açıklamayan ABD ve Avrupa hükümet kaynakları, İran'ın dünkü füze saldırılarıyla ilgili dikkate değer bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre İranlı yetkililer, saldırıyla birlikte Süleymani'nin öldürülmesine bir cevap vermek istedi. Ancak bir yandan da gittikçe yükselen tansiyonun ve büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla ABD’li askerlerin kaybına ‘kasıtlı olarak’ neden olmadı. İran'ın dini lideri Hamaney, resmi internet sitesinde kimsenin tahmin edemeyeceği bir fotoğraf yayımladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, resmi internet sitesinde dünyayı şaşkınlığa uğratan bir fotoğraf yayımladı. Yüzünde kanlı parmak izleri görülen Trump'ı gösteren karenin başlığı, 'Sadece bir tokat'tı.

İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile alevlendi. Liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, ABD'nin yüzüne tokadı indirdik açıklamasında bulunmuştu. ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

İran'ın BM temsilcisi, ABD Başkanı'nın dile getirdiği barış teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken 'inanılmaz' bulduğunu söyledi.