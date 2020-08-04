SON DAKİKA
MALATYA'DA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 04 Ağustos 2020 11:27

İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’nin başkenti Şam'ın güneyinde Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu.

İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi.

Suriye, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini engellediğini iddia etti.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün Golan bölgesinde yapılan sızma girişimine karşılık olarak, Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol noktalarının vurulduğu duyuruldu.

Suriye tarafından yapılan açıklamada, ise hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneyinde İsrail füzelerini engellediği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suriye , israil , savaş uçağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM