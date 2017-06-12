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  4. 12 Haziran 2017 16:31

Katar ablukayı aşıyor !

Komşuları tarafından ablukaya alınan Katar ablukayı böyle aşıyor.

Katar ablukayı aşıyor !
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Yakın komşuları Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kara, hava ve deniz sınırları kapatılan Katar, ablukayı gemilerini Umman'daki Sahar Limanı'na göndererek aştı. İlk geminin ardından iki geminin daha limana doğru yola çıktığı bildiriliyor.

Katar liman yetkilileri, yaşanan diplomatik kriz sonrasında oluşan ablukanın 'etrafından dolaşan' hamleye ilişkin bilgileri paylaştı. Doha'daki Hamad Limanı'ndan hareket eden bir kargo gemisi, Umman'daki Sahar Limanı'na ulaştı. 

Maersk isimli küresel deniz taşımacılığı şirketi daha önce Katar'a gelen kargo gemileri için Umman'daki limanların kullanılacağını açıklamıştı. 

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Söz konusu gemiler daha sonra Umman kıyılarındaki Salalah Limanı'na gidecek. İran yarı resmi haber ajansı IRNA, iki donanma gemisinin de yakında Umman'a ulaşacağını bildiriyor.

Associated Press (AP) haber ajansı, Doha'nın bu hamle ile komşu ülkelerle yaşanan diplomatik krizde ayakta kalabileceğini gösterdiğini yazdı. 

abluka , ambargo , bypass , katar