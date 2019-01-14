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  4. 14 Ocak 2019 17:13

Katar'dan Suriye kararı

Katar Dışişleri Suriye hakkında açıklamalarında bulundu.

Katar'dan Suriye kararı
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Katar Dışişleri'den Suriye açıklaması geldi. Açıklamada, Doha'nın rejim ile olan ilişkilerinde normalleşme için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın Şam'daki büyükelçilik binasını tekrar hizmete açmayı gündeme almadığı söylendi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'nın 2011 yılında üyeliği askıya alınan Suriye'ninArap Birliği'ne tekrar alınmasına karşı çıktıklarını belirtti.

BAE, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ AÇTIĞINI DUYURMUŞTU

27 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 7 yılın ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtığını duyurmuştu.

BAE, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

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