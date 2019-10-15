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  4. 15 Ekim 2019 15:23

Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiklerini açıkladı.

Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

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abd , münbiç
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