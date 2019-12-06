Lübnan Türkiye'den yardım istedi

Lübnan’ın ülkedeki gösteriler üzerine istifa eden Başbakanı Saad El Hariri, ülkede gıda sıkıntısı yaşanmaması için komşu ve dost ülkelerden yardım talebinde bulundu. Açıklama Hariri’nin ofisi tarafından yapıldı.

Hariri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Suudi Arabistan, Rusya, Fransa, Amerika, Çin ve Mısır’dan yardım talep etti.

Öte yandan önümüzdeki hafta 11 Aralık’ta Paris’te Lübnan’a destek için uluslararası bir toplantı yapılması planlanıyor. Avrupa Birliği’nden bir yetkili toplantı için ilgili ülkelere davetlerin gönderildiğini söyledi. Toplantıya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de katılması bekleniyor.

Lübnan’da başbakanın istifasıyla sonuçlanan gösterilerin de nedenlerinden olan ekonomik sorunlar ülkeyi zor sokmuş durumda. Uzmanlar Lübnan’daki ekonomik durumun 1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en kötü durumda olduğunu belirtiyorlar.