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  4. 28 Haziran 2017 08:43

Mossad'dan casusluk fonu

İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk faaliyetlerini geliştirme amacıyla fon kuruldu.

Mossad'dan casusluk fonu
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İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk alanında yeni fikir ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla fon kuruldu.

Mossad tarafından yapılan yazılı açıklamada, faaliyete geçirilen "Libertad Teknolojik Yenilik Fonu"nun İsrail gizli servisine bağlı Güvenlik ve İstihbarat Servisi bünyesinde, ileri teknoloji alanındaki sivil şirketlerle iletişim kurarak çalışacağı bildirildi.

Mossad'ın fonun yatırım yapacağı projelerde hiçbir hissesinin olmayacağı ancak geliştirilecek teknolojilerin kullanımı için ruhsat alacağı belirtilen açıklamada, söz konusu fonla bu sene robotik teknolojiler, enerji ve bilgileri yüksek hızda şifreleme teknolojileri gibi alanlarda yeni fikirler sunabilecek şirketlerle bağlantı kurulacağı ifade edildi.

Fonun internet sitesinden yapılan açıklamada ise proje başına yaklaşık 570 bin dolara varan finansman sağlanacağı ancak istisnai durumların da olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, finans alınan şirketin isminin gizli tutulması konusundaki anlaşmalara uyan herkesin fona finans başvurusunda bulunabileceği vurgulandı.

mossad , casusluk , israil