O isim sert çıktı: ''Yasal değil tanımayız''

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, haftalık basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandum planına değinerek 'Anayasamızda tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız' dedi. Haydar el-İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i de DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandum planına değinerek, "Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyarız. Ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"IKBY içerisinde ciddi kriz var" iddiasında da bulunan İbadi, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."

Başbakan İbadi, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin olaraksa, "Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz." dedi.

İbadi, gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan genel seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden ayrılıp yeni siyasi oluşumla katılacağı iddiasına dairse, "Tüm ülke toprakları kurtarılmadan seçimleri düşünemem. Herhangi bir siyasi parti veya seçim çalışması içerisinde olduğum iddialarını da açıkça yalanlıyorum. Seçimlere katılma niyetim henüz yok." diye konuştu.

Irak Başbakanı, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden edilenlerin evlerine dönememesi hakkında ise "Sığınmacıların evlerine dönememesi demek DEAŞ başarılı oldu demektir. Bu nedenle dönmeleri için yeni planlarımız var." dedi.