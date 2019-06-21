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  4. 21 Haziran 2019 11:11

Rusya'dan ABD'ye İran çağrısı

ABD ile İran arasındaki gerginliğe ilişkin olarak Rusya'dan yapılan açıklamada ''ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli'' ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan ABD'ye İran çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

Rusya'dan az önce gelen açıklamada ''ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli'' denildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

abd , rusya , iran
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