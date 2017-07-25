SON DAKİKA
ERDOĞAN: ''ARAPLAR BİZİ ARKADAN VURDU'' YALANI... - CANLI
Keşfedilmeyi bekleyen şifa kaynağı: Uyuz Gölü
Keşfedilmeyi bekleyen şifa kaynağı: Uyuz Gölü
''Altın Elbiseli Adam'' Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti
''Altın Elbiseli Adam'' Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti
Bahçeli: Erdoğan gündeme getirdi, Türkiye doğru yolda
Bahçeli: Erdoğan gündeme getirdi, Türkiye doğru yolda
Bu sefer sınırları aştı; canlı canlı mezara koydular !
Bu sefer sınırları aştı; canlı canlı mezara koydular !
Şaşırtan araştırma ! 2 saatten fazla araç kullanıyorsanız...
Şaşırtan araştırma ! 2 saatten fazla araç kullanıyorsanız...
Fazıl Say konserinde ezan başlayınca... Alkış koptu !
Fazıl Say konserinde ezan başlayınca... Alkış koptu !
Dev operasyon başlatıldı: 81 kişilik gözaltı listesi var
Dev operasyon başlatıldı: 81 kişilik gözaltı listesi var
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 25 Temmuz 2017 12:12

Savaş uçakları kasabayı bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Esad rejimine ait savaş uçaklarının, ateşkes ilan edilen Doğu Guta'yı bombalaması sonucu 5'i çocuk en az 8 sivil öldü.

Savaş uçakları kasabayı bombaladı: Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Rusya ve Şam rejiminin ılımlı muhaliflerle ateşkes anlaşmasına vardıklarını ilan ettikleri SuriyeDoğu Guta'da, üç gün sonra hava saldırıları gerçekleşti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gece düzenlenen saldırıda sekiz can kaybının olduğunu bildiriyor. Arbin kasabasını hedef alan savaş uçaklarının attığı bombalar, 30 kadar insanın da yaralanmasına yol açtı.

Facebook sayfasından açıklama yapan Sivil Savunma grubu ise, yaralı ve kayıpların sayısının 50'yi bulduğunu aktarıyor.

Reuters haber ajansına göre, Cumartesi günü ilan edilen ateşkesten bu yana bölgede ilk sivil kayıplar verildi. Yaşamını yitirenler arasında beş çocuk ve iki kadın var.

Şam rejimi ve resmi medya, henüz saldırılar hakkında bir yorum veya haber yapmış değil. Rejimi, Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle Doğu Guta'da saldırıları durdurduğunu resmen açıklamıştı.

Rejimin en büyük destekçisi Rusya, dün bölgeye askeri polisleri sevk ettiğini duyurmuştu.

Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, beş yıldır rejim kuşatması altında. 

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Mayıs ayında vardıkları anlaşmada ilan edilen dört çatışmasızlık bölgesinden biri.

Rusya, dün İdlib'de de muhaliflerle anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

savaş uçağı , esad , suriye , şam
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM