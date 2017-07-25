Savaş uçakları kasabayı bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Rusya ve Şam rejiminin ılımlı muhaliflerle ateşkes anlaşmasına vardıklarını ilan ettikleri SuriyeDoğu Guta'da, üç gün sonra hava saldırıları gerçekleşti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gece düzenlenen saldırıda sekiz can kaybının olduğunu bildiriyor. Arbin kasabasını hedef alan savaş uçaklarının attığı bombalar, 30 kadar insanın da yaralanmasına yol açtı.

Facebook sayfasından açıklama yapan Sivil Savunma grubu ise, yaralı ve kayıpların sayısının 50'yi bulduğunu aktarıyor.

Reuters haber ajansına göre, Cumartesi günü ilan edilen ateşkesten bu yana bölgede ilk sivil kayıplar verildi. Yaşamını yitirenler arasında beş çocuk ve iki kadın var.

Şam rejimi ve resmi medya, henüz saldırılar hakkında bir yorum veya haber yapmış değil. Rejimi, Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle Doğu Guta'da saldırıları durdurduğunu resmen açıklamıştı.

Rejimin en büyük destekçisi Rusya, dün bölgeye askeri polisleri sevk ettiğini duyurmuştu.

Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, beş yıldır rejim kuşatması altında.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Mayıs ayında vardıkları anlaşmada ilan edilen dört çatışmasızlık bölgesinden biri.

Rusya, dün İdlib'de de muhaliflerle anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.