Suriye lideri Esad'dan ilk açıklama geldi

Suriye Devlet Başkanı Esad, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.

Esad da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı.