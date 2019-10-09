Suriye'de neler oluyor ? Esad ve YPG'den ittifak hamlesi

TSK’nin Suriye’de Fırat’ın doğusu için hazırlandığı harekât ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden askeri güçlerini çekme kararı Şam ile Kürtler arasındaki yakınlaşmanın kapısını araladı.

Türkiye’nin terör örgütü saydığı YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir temsilcisi, ABD’nin bölgeden çekilmesi halinde oluşabilecek güvenlik boşluğunu gidermek için Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ile görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Amerikan basınına konuşan SDG’den üst düzey bir isim, ABD’nin Türkiye’nin olası harekâtı için gereken şartları yerine getirip, yolu açmasıyla güvenilirliğini sarstığını ve Suriye’yle ittifak yapabileceklerini savundu.



Şam’a yakın El Vatan gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat ise Trump’ın Türkiye’ye yeşil ışık yakmasıyla “Kürt gruplarının kenara itildiğini” belirtti. “Suriye topraklarının tamamını savunacaklarını ve işgal edilmesine izin vermeyeceklerini” vurgulayan Mikdat, “Ulusumuzun kapıları tüm çocuklarına açıktır. Şam, Suriye’deki tüm sorunları şiddetle değil olumlu bir tavırla çözecek” ifadelerini kullandı. Mikdat, Suriyeli Kürtleri “dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine” hükümet güçlerine katılmaya davet etti.

Fırat’ın doğusunda kendi özerk yönetimlerini kuran PYD/YPG ile Şam arasındaki görüşmeler, özellikle idari yapının nasıl şekilleneceği ve petrol gelirleri gibi başlıklarda tıkanmıştı. Suriye savaşında YPG ile ciddi bir çatışma yaşamayan Şam hükümeti geçen ay SDG’yi “ayrılıkçı terörist” olarak tanımladığı bir mektubu Birleşmiş Milletler’e iletmişti.



Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaretinde de gündem Fırat’ın doğusunun durumuydu. Görüşmeye ilişkin Rudaw’da yer alan haberde, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Lavrov’a bölgedeki Kürtlerin insani durumuyla ilgili endişelerini ilettiği belirtildi. Lavrov’un da Ankara’ya söz konusu endişeleri iletme sözü verdiği aktarıldı.

İNGİLTERE: KAYGILIYIZ

Suriye’nin kuzeydoğusu için gündemde olan TSK harekâtına Batı’da Avrupa Birliği ve Almanya’nın ardından İngiltere’den de tepki geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Londra hükümetinin harekâtla ilgili “son derece kaygılı” olduğunu bildirdi. Sözcü, Ankara’ya bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek tek taraflı bir askeri harekâtın durdurulması çağrısında bulundu.

TAHRAN: HAREKATA KARŞIYIZ

Suriye’de gerginliğin azaltılması için başlatılan Astana sürecinde Türkiye ile birlikte çalışan İran, TSK’nin hazırlığı tamamlandığı bildirilen harekâtına karşı olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin güvenlikle ilgili kaygılarının ortadan kalkmayacağı gibi, maddi ve insani büyük zararlara neden olacağı için İran her türlü olası askeri operasyona karşı çıktığını belirtmektedir” denildi. Bakanlığın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında önceki akşam yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarına da yer verildi. Zarif’in askeri harekâta karşı çıktılarını Çavuşoğlu’na da aktardığı, çözüm için ise Adana Mutabakatı’na işaret ettiği bildirildi. Görüşmede Çavuşoğlu’nun da “operasyonun yalnızca geçici bir eylem olduğunu vurguladığı” kaydedildi.

RUSYA: BİLGİLENDİRİLMEDİK

Astana’nın bir diğer ortağı Rusya ise ABD’nin askerlerini çekme kararıyla ilgili bilgilendirilmediklerini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, harekâta ilişkin ABD ile Türkiye arasında varılan uzlaşıya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Ardından dün iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefonda görüştükleri gündeme yansdı.