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Pakistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan lüks bir otelde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta’da bulunan Serena Otel’de patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

BOMBA OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Polis memuru Nasir Malik yaptığı açıklamada, patlamanın otelin park alanında meydana gelmiş olabileceğini ifade ederken, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz bilinmediğini aktardı. Malik, "Görevlilerimiz bunun bir bomba olup olmadığını veya ne tür bir cihaz olabileceğini belirlemek için çalışıyorlar" dedi.

Etiketler pakistan patlama ölü yaralı
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